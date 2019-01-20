"Борьба не заканчивается в январе". Гвардьола - о сражении за титул в АПЛ

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола после разгромной победы над "Хаддерсфилдом" в матче 23-го тура чемпионата Англии заявил, что борьба за титул не заканчивается в январе. 48-летний специалист добавил, что его команде необходимо совершенствоваться.

- Мы не заслужили больше трех голов, - приводит слова Гвардьолы BBC. - Мы будем совершенствоваться в будущем. Нам нужно требовать от себя большего в каждой игре. Пока все идет хорошо. Только одна команда выступает лучше, но борьба за титул не заканчивается в январе. Если "Ливерпуль" победит, то и мы должны побеждать. Если "Ливерпуль" проиграет, то мы также должны победить.

"Манчестер Сити" занимает 2-е место в турнирной таблице, имея в активе 56 очков. "Ливерпуль" с 60 баллами располагается на 1-й строчке.

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