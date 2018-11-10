Болельщики и игроки "Лестера" прошли маршем в память о погибшем владельце

Болельщики "Лестера" вместе с игроками команды прошли маршем от центра города до стадиона "Кинг Пауэр". Тем самым они почтили память погибшего владельца клуба Вишая Шриваддханапрабхи.

Возле стадиона участники марша возложили цветы. Произошло это в самой близости к тому месту, где рухнул вертолет бизнесмена.

Напомним, в результате крушения вертолета возле стадиона "Кинг Пауэр" после матча 10-го тура чемпионата Англии между "Лестером" и "Вест Хэмом" (1:1) погибли пять человек: миллиардер Вишай Шриваддханапрабха, два члена его персонала – Нусар Сукнамаи и Кавепрон Пунпар, пилот Эрик Сваффер и пассажир Изабелла Роза Лечович.

Матч "Лестер" – "Бернли": чемпионат Англии по футболу, 10 ноября, онлайн-трансляция, начало – в 18.00 (мск).