Бобби Чарльтон: "Привык быть лучшим бомбардиром "МЮ", но рад за Руни"

Легендарный нападающий "Манчестер Юнайтед" сэр Бобби Чарльтон не стал скрывать: он разочарован тем, что его рекорд по количеству голов за клуб пал, однако рад за нового обладателя достижения. Форвард Уэйн Руни в матче 22-го тура чемпионата Англии со "Стоук Сити" (1:1) забил свой 250-й гол за "МЮ" и обогнал Чарльтона. При этом обладатель рыцарского титула одним из первых поздравил Руни после встречи.

– Прошло уже более 40 лет с тех пор, как я забил последний из моих 249 голов за "Манчестер Юнайтед", – цитирует Чарльтона официальный сайт "МЮ". – Должен признать, что привык быть лучшим бомбардиром в истории этого великого клуба. На "Олд Траффорд" играли просто невероятные нападающие. Они забили много голов. Однако еще несколько лет назад стало понятно, что именно Уэйн побьет мой рекорд.

Этот день настал. Я бы соврал, если сказал, что не разочарован тем, что рекорд теперь принадлежит не мне. Однако признаюсь, что рад за Уэйна. Он заслужил место в истории. Он настоящая легенда клуба и страны. Поэтому догично, что именно он лучший бомбардир в истории "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии. Наблюдать за ним с момента его прихода на "Олд Траффорд" в 2004 году было одно удовольствие. Он задал тон отличным хет-триком в дебютной игре и обратил внимание на себя каждого из нас.

Я ушел из футбола в 35 лет. Уэйну же только 31 год. Он все также хорош. Думаю, что он забьет еще немало голов. Он продолжает доказывать, что может приносить большую пользу и забивать важные голы. Руни установил очень высокую планку. Его достижение никто не сможет повторить еще много-много лет.