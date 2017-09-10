"Бернли" нанес "Кристал Пэлас" четвертое поражение подряд

В матче 4-го тура чемпионата России "Бернли" на своем поле одолел "Кристал Пэлас" – 1:0. Единственный гол на счету Криса Вуда. Для подопечных Франка де Бура поражение стало четвертым подряд на старте сезона. Более того, им до сих пор не удалось забить в премьер-лиге.

Лондонский клуб занимает предпоследнее, 19-е место в таблице. Помимо "орлов" ноль в графе очки пока имеют "Вест Хэм" и "Борнмут". "Бернли" поднялся на седьмую строчку.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

4-й тур

"Бернли" – "Кристал Пэлас" – 4:0 (1:0)

Гол: Вуд, 3.

"Бернли": Хитон (Поуп, 36), Ми, С.Уорд, Лоутон, Тарковски, Дефур (Уэствуд, 82), Корк, Брэйди, Воукс (Барнс, 64), Вуд, Гвюдмундссон.

"Кристал Пэлас": Хеннесси, Данн, Дж.Уорд, Шлупп, Кабай, Макартур (Ридевалд, 81), Панчеон, Фосу-Менса, Бентеке, Таунсенд, Ли Чхон Ен (Лумека, 65).

Предупреждения: Брэйди, 34. Бентеке, 75.

Судья: Оливер.

10 сентября. Бернли. Стадион "Терф Мур".