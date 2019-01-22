"Арсенал" подтвердил, что Бельерин выбыл до конца сезона из-за травмы

Защитник "Арсенала" Эктор Бельерин получил травму в матче чемпионата Англии против "Челси" (2:0) и выбыл до конца сезона, информирует пресс-служба клуба. У футболиста был диагностирован разрыв крестообразных связок колена.

Бельерин в ближайшее время будет прооперирован. Таким образом, игрок пропустит вторую половину сезона: процесс реабилитации займёт от шести до девяти месяцев.

В текущем сезоне чемпионата Англии защитник провел 19 матчей, в которых отметился пятью результативными передачами.

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