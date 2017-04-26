"Арсенал" обыграл "Лестер" благодаря автоголу Хута

"Арсенал" переиграл "Лестер" в матче 28-го тура чемпионата Англии. Автоголом в свои ворота на 86-й минуте отметился защитник "лис" Роберт Хут.
В другой сегодняшней встрече "Мидлсбро" с минимальным счетом обыграл "Сандерленд", забив на 8-й минуте.
Чемпионат Англии
Премьер-лига
28-й тур
"Мидлсбро" - "Сандерленд" - 1:0 (1:0)
Гол: де Рон, 8.
"Мидлсбро": Гьюзан, Айяла (Фабиу да Силва, 54), Френд, Чемберс, Б.Гибсон, Даунинг, Форшоу, де Рон, Клейтон, Стуани, Негредо (Гестед, 76).
"Сандерленд": Пикфорд, О`Ши, Джонс, Манкильо, Денайер, Каттермоул (Родуэлл, 84), Д.Гибсон (Борини, 65), Хазри (Янузай, 77), Ндонг, Дефо, Аничебе.
Предупреждения: Френд, 28. Клейтон, 31. О`Ши, 37. Д.Гибсон, 45+2. Фабиу да Силва, 71. Джонс, 75.
Судья: Дин.
Мидлсбро. Стадион "Риверсайд".
"Арсенал" - "Лестер" - 1:0 (0:0)
Гол: Хут, 86 - в свои ворота.
"Арсенал": Чех, Монреаль, Гиббс (Уэлбек, 68), Косьельни, Габриэл Паулиста, Бельерин, Езил, Кокелен (Рэмси, 75), Джака, Уолкотт (Жиру, 75), Санчес.
"Лестер": Шмайхель, Хут, Фукс, Беналуан (Грэй, 90), Симпсон, Олбрайтон, Махрез, Дринкуотер, Ндиди, Ульоа (Окадзаки, 70), Варди.
Предупреждения: Симпсон, 38. Фукс, 52. Беналуан, 80. Джака, 82. Санчес, 90+3. Хут, 90+4.
Судья: Джоунс.
Лондон. Стадион "Эмирейтс".
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/england/premier/2016-2017/