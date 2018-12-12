"Арсенал" хочет приобрести капитана "Челси" Гэри Кэйхилла

Лондонский "Арсенал" рассматривает возможность приобретения капитана "Челси" Гэри Кэйхилла вместо травмированного Роба Холдинга.

Как сообщает ESPN FC, помимо Кэхилла, "канониры" интересуются центральным защитником "Манчестер Юнайтед" Эриком Байи. Игроки могут перейти в стан "Арсенала" в зимнее трансферное окно. Отмечается, что клуб интересуется именно этими футболистами, так как в нынешнем сезоне они редко выходят на поле в составе своих команд. К тому же, контракт Кэйхилла с "синими" заканчивается летом следующего года.

23-летний Холдинг получил травму в матче 15-го тура АПЛ с "Манчестер Юнайтед" (2:2). Скорее всего, он пропустит остаток сезона.