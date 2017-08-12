Арсен Венгер: "Жиру – отличный парень, ценю его"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер после матча 1-го тура чемпионата Англии против "Лестера" (4:3) выделил игру нападающего Оливье Жиру. По словам специалиста, полузащитник Аарон Рэмси остался в запасе, так как он недавно восстановился после травмы.

- Я люблю Жиру как человека и как игрока, - цитирует Sky Sports Венгера. - Он отличный парень, который любит наш клуб. Я рад, что он хочет остаться. В какой-то момент я сказал ему, что он может уйти, потому что у нас в команде есть много нападающих. Но его здесь очень любят, поэтому он решил остаться. Рэмси? Я не хотел рисковать его здоровьем, потому что он совсем недавно вернулся после травмы. Здорово, что он усилил нашу игру со скамейки и забил гол.