Арсен Венгер: "Впервые за 20 лет столько команд ведет борьбу за чемпионство"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер удивлен большим количеством претендентов на победу в премьер-лиге и отметил, что клубы ждет серьезное испытание из-за выступления в нескольких турнирах. На данный момент "Арсенал" идет на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата, отставая от лидера на восемь очков.

– Впервые за 20 лет на данном этапе сезона сразу шесть команд ведут борьбу за чемпионство, – цитирует Goal.com Венгера. – "Челси" по-прежнему имеет большое преимущество и прекрасно себя чувствует. Но вы посмотрите, никто не выпадает из гонки. Скоро нас ждут матчи в Лиге чемпионов и кубках, и никто не может сказать, кто лучше справится с давлением.