Арсен Венгер: "Санчес? Иногда игрокам нужен отдых"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер после ничьей с "Челси" в 1/2 финала Кубка лиги (0:0) отметил, что решение не выпускать нападающего Алексиса Санчеса в стартовом составе никак не связано с возможной продажей игрока.

- Я хочу, чтобы Санчес оставался в команде как можно дольше, - цитирует BBC Венгера. - Меня не беспокоит, если он подпишет новый контракт сейчас или в июне. Нужно понимать, что когда играешь так много игр, как Санчес, иногда нужна передышка. Она помогает игрокам немного.

Люди плохо знают Алексиса, это парень полностью сосредоточен на игре в футбол. Мы живем с фактами, а не с теориями. Когда выходишь на поле, то играешь в футбол и выкладываешься на 100 процентов. Именно это он и делает.