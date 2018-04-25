Арсен Венгер: "После ухода из "Арсенала" продолжу работать"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер признался, что пока не знает, чем будет заниматься после завершения сезона, когда он покинет занимаемый пост. Вместе с тем, 68-летний французский специалист отметил, что не собирается завершать карьеру.
- Откровенно говоря, я не знаю, чем займусь, - приводит слова Венгера пресс-служба "канониров".
- Возьмете ли вы небольшой отпуск?
- Нет! Я, конечно же, продолжу работать.
Напомним, Венгер возглавил "Арсенал" в 1996 году. Под его руководством лондонский клуб выиграл 17 трофеев, включая три титула чемпиона Англии. Кроме того, французскому специалисту принадлежит рекорд по числу матчей в английской премьер-лиге (824).
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Manted
Спартак ждет,пару средних трансферов думаю потянет.
17:28
Komendant1
Надо Спартаку подсуетиться, а то Зенит перехватит.
17:21
ABC13
Арсен, wellcome to Russia, бабла перед пенсией поднимешь
16:17
PENGUIN
Зенит?
16:09
tryam
лишнее доказательство что его вышвырнули из арсенала за бездарную работу в последнее время
15:55
баламошка
Хватит угрожать людям! Иди уже на пенсию!
15:51