15:44 | Футбол — Англия

Арсен Венгер: "После ухода из "Арсенала" продолжу работать"

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Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер признался, что пока не знает, чем будет заниматься после завершения сезона, когда он покинет занимаемый пост. Вместе с тем, 68-летний французский специалист отметил, что не собирается завершать карьеру.

- Откровенно говоря, я не знаю, чем займусь, - приводит слова Венгера пресс-служба "канониров".

- Возьмете ли вы небольшой отпуск?

- Нет! Я, конечно же, продолжу работать.

Напомним, Венгер возглавил "Арсенал" в 1996 году. Под его руководством лондонский клуб выиграл 17 трофеев, включая три титула чемпиона Англии. Кроме того, французскому специалисту принадлежит рекорд по числу матчей в английской премьер-лиге (824).

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КОММЕНТАРИИ (6)
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Manted

Спартак ждет,пару средних трансферов думаю потянет.

17:28

Komendant1

Надо Спартаку подсуетиться, а то Зенит перехватит.

17:21

ABC13

Арсен, wellcome to Russia, бабла перед пенсией поднимешь

16:17

PENGUIN

Зенит?

16:09

tryam

лишнее доказательство что его вышвырнули из арсенала за бездарную работу в последнее время

15:55

баламошка

Хватит угрожать людям! Иди уже на пенсию!

15:51

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