Арсен Венгер: "После ухода из "Арсенала" продолжу работать"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер признался, что пока не знает, чем будет заниматься после завершения сезона, когда он покинет занимаемый пост. Вместе с тем, 68-летний французский специалист отметил, что не собирается завершать карьеру.

- Откровенно говоря, я не знаю, чем займусь, - приводит слова Венгера пресс-служба "канониров".

- Возьмете ли вы небольшой отпуск?

- Нет! Я, конечно же, продолжу работать.

Напомним, Венгер возглавил "Арсенал" в 1996 году. Под его руководством лондонский клуб выиграл 17 трофеев, включая три титула чемпиона Англии. Кроме того, французскому специалисту принадлежит рекорд по числу матчей в английской премьер-лиге (824).

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