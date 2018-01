Арсен Венгер: "Покеттино ввели в заблуждение, а я сосредоточусь на "Арсенале"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер не имел в виду "Тоттенхэм", когда говорил о том, что представители СМИ не отдают должного уважения клубу, как некоторым соперникам, не выходившим в финал по 25 лет.

Предполагалось, что специалист имеет в виду о "Ливерпуле" и лондонцах. После этого главный тренер "шпор" Маурисио Покеттино назвал мнение Венгера ошибочным, предложив ему сосредоточиться на своей работе.

– Не имел в виду никого конкретного, поэтому недоволен ситуацией. Я не говорил о "Тоттенхэме", это был обычный пример, – приводит Four Four Two слова Венгера. – Я работаю здесь 20 лет, уважительно отношусь к СМИ и отвечаю за свои слова.

Но мне не хочется отвечать за то, чего я не говорил. Безусловно, Покеттино был введен в заблуждение. Он сказал, что мне нужно сосредоточиться на "Арсенале". Он прав, я так и сделаю.