Арсен Венгер: "Мы играли во враждебной среде"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер похвалил свою команду за работу после матча 38-го тура премьер-лиги с "Эвертоном" (3:1). "Канониры" финишировали пятыми, впервые за 20 лет не попав в Лигу чемпионов.

– Я разочарован, – цитирует ВВС Венгера. – Мы были в одном очке от Лиги чемпионов. Набрали 75 баллов, что весьма прилично, если посмотреть на прошлые годы. Мы до конца работали, и я горжусь ребятами за игру сегодня. Мы потеряли двух центральных защитников. Удаление Косьельни стоит только принять. Травма Паулисты выглядит серьезно. Это удар.

На протяжении всего сезона нам было тяжело. Лично мне было непросто. Мы играли во враждебной среде. В последние два месяца игроки прибавили, и я очень ими горжусь. Я профессионал и люблю свой клуб. Я бы отклонил любое предложение ради "Арсенала".