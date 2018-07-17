Арсен Венгер: "Моя главная ошибка? Возможно, пребывание в "Арсенале" в течение 22 лет"

Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер рассказал о своей главной ошибке, а также отметил, что чувствует вину перед всеми, кто от него пострадал.



– Моя главная ошибка? Возможно, пребывание в одном клубе в течение 22 лет, – цитирует Венгера football.london. - Я отношусь к типу людей, которые любят много передвигаться, но я также люблю вызовы. Так получилось, что временами я был заложником собственного вызова.

– Какой ваш самый большой страх?

– Моя самый большой страх – потерять физическую независимость. Я наслаждаюсь своей мобильностью. люблю делать упражнения. Это и есть мой самый большой страх.

– Перед кем вы чувствуете вину?



– Перед всеми, кто страдал из-за меня. Специфика моей работы заключается в том, что я постоянно принимаю решения, которые одних людей очень расстраивают, а других, наоборот, радуют. Когда работаешь с 25 людьми, то это автоматически означает, что 14 из них каждую субботу или вторник чувствуют себя безработными. Также я чувствую вину перед игроками, к которым я так и не нашел подхода и не помог раскрыть свой потенциал.