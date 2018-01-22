Арсен Венгер: "Мхитарян - совершенный игрок"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер назвал новичка команды Генриха Мхитаряна совершенным футболистом. По его словам, хавбек умеет многими полезными качествами.

- Генрих – совершенный игрок, - цитирует пресс-служба "Арсенала" Венгера. - Он создает шансы, хорошо защищается, может покрывать длинные дистанции, он также очень предан. Это игрок, который обладает всеми необходимыми качествами.

"Арсенал" подтвердил переход Мхитаряна