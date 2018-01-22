21:24 22 января | Футбол — Англия

Арсен Венгер: "Мхитарян - совершенный игрок"

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Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер назвал новичка команды Генриха Мхитаряна совершенным футболистом. По его словам, хавбек умеет многими полезными качествами.

- Генрих – совершенный игрок, - цитирует пресс-служба "Арсенала" Венгера. - Он создает шансы, хорошо защищается, может покрывать длинные дистанции, он также очень предан. Это игрок, который обладает всеми необходимыми качествами.

"Арсенал" подтвердил переход Мхитаряна

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Serenky25

Мхитарян действительно был предан. Дважды. Он был предан Манчестеру и им же был предан. Печально. Маур зло.

22:00 22 января