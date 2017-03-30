Арсен Венгер: "И Санчес, и Езил хотят остаться в "Арсенале"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер уверен, что нападающий Алексис Санчес и полузащитник Месут Езил хотят продолжить карьеру в стане "канониров". Также он не видит ничего криминального в желании чилийца выиграть чемпионат Англии, о чем тот заявил в интервью СМИ на родине.

– Лично я считаю, что и Санчес, и Езил хотят остаться в "Арсенале", поэтому клубу просто нужно договориться с ними, – цитирует The Guardian Венгера. – Не вижу ничего отрицательного в комментариях Санчеса по поводу желания выиграть чемпионат Англии, этого хотят все, и я могу его понять полностью.

Это правда, что Алексис мог бы перейти в "Челси", если бы мы были в трудном финансовом положении, как раньше, когда нам приходилось продавать лучших игроков, но сейчас это уже не так. У него контракт на полтора года, поэтому я не думаю, что это непосредственная забота для "Арсенала".