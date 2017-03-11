Арсен Венгер: "Давайте не будем слишком много говорить обо мне"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер после победы над "Линколн Сити" в 1/4 финала Кубка Англии (5:0) попросил СМИ перестать писать о его контракте с "канонирами". В последние дни в прессе появилось много слухов о возможном уходе французского специалиста из клуба, с которым он работает с прошлого века.

- Недавно мы разочаровали наших болельщиков, поэтому хотим сыграть на "Уэмбли", чтобы выиграть, - цитирует BBC Венгера. -Я думаю, что "Линколн" был очень хорошо организован. У них была видна ясная идея, и за это стоит отдать должное их тренеру. Давайте не будем слишком много говорить обо мне. Я показал уже всем, что стараюсь служить этому клубу с полной отдачей, и я буду делать это, пока нахожусь здесь. Сосредоточен на своей работе, а оценивают меня пусть другие. Люди говорят, говорят и говорят, но это не значит, что они говорят правду. Когда у меня возникает проблема, то я стараюсь просто разобраться с ней. Иногда размер проблемы бывает больше, чем прежде, но они всегда есть.