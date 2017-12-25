Антонио Рюдигер: "С "Эвертоном" можно было играть хоть три часа - все равно не забить"

Защитник "Челси" Антонио Рюдигер считает, что его команде не хватило везения в матче чемпионата Англии с "Эвертоном" (0:0). По его словам, нужно реабилитироваться в последних двух матчах года.

– Конечно, мы очень расстроены, потому что играли гораздо лучше соперника и имели много шансов забить, но такие дни случаются, – цитирует FourFourTwo Рюдигера. – Можно было играть хоть три часа – все равно не забить. Нам нужны были три очка. Играли хорошо, но не повезло. В ближайших двух матчах обязаны брать шесть очков.