Антонио Конте: "Я никого не ненавижу"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте подчеркнул, что не испытывает ненависти ни к одному из коллег. По словам специалиста, он уважает мнения тренеров, если они никого не оскорбляют.

Ранее Конте вступил в перепалку с главным тренером "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью.

– Неправда, я никого не ненавижу, – приводит Goal.com слова Конте. – Венгер? Я сказал про "Арсенал", потому что он упомянул моего футболиста. Но я уважаю мнение каждого специалиста, если он никого не оскорбляет.

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