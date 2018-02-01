Антонио Конте: "Игроки "Челси" сделали все, что было в их силах"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте после поражения от "Борнмута"​ в матче 25-го тура чемпионата Англии (0:3) отметил, что его игроки сделали все, что было в их силах. Итальянец считает, что не нужно зацикливаться на проигрыше, а нужно продолжать работать.

– Это был сложный матч. Если вы помните, на вчерашней пресс-конференции я предсказывал, что нам будет очень трудно, – цитирует пресс-служба клуба Конте. – Это объяснялось многими причинами, и, к сожалению, стало реальностью. Мы должны двигаться дальше.

Наши футболисты сделали все, что было в их силах. Я не могу никого упрекнуть в отсутствии самоотдачи, но, тем не менее, мы проиграли, и это было очень чувствительное поражение. Футбол – непростая игра. В любом эпизоде, в любой игре, в любом сезоне необходимо быть готовыми ко всему. Теперь нам важно продолжать бороться. Вторая часть сезона будет крайне непростой, и мы должны быть готовы сражаться в каждом матче.

Повлилял ли уход Батшуайи в "Боруссию" на план на игру? Проще всего искать в этом оправдание, но это неверно. Мы совершаем ошибки вместе. Мы являемся одной командой и разделяем как победы, так и поражения.