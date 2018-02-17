Антонио Конте: "Гол Жиру важен для его уверенности"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте после матча 1/8 финала Кубка Англии против "Халла" (4:0) подчеркнул, что полузащитник Виллиан, который сделал дубль, провел хорошую игру. Он также отметил нападающего Оливье Жиру, забившего дебютный гол в составе синих.

- Виллиан провел впечатляющую игру, - приводит пресс-служба "Челси" слова Конте. - Надеюсь, он всегда будет демонстрировать футбол подобного уровня, поскольку это приносит радость мне, команде и болельщикам. Он отлично сыграл, и я рад за него.

Гол Жиру? Это важно для его уверенности. Любой игрок, забивая, укрепляет в себе веру в собственные силы. Важно, что забили Виллиан и Педро. Нам нужны голы от игроков линии нападения.