Антонио Конте: "Челси" заслужил это поражение"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте после поражения от "Ньюкасла" (0:3) в матче 38-го тура чемпионата Англии заявил, что его команда заслужила потерю очков. По словам итальянца, именно тренер должен первым отвечать за результат.

– Мы заслужили это поражение, потому что неудачно начали встречу, – цитирует BBC Конте. – "Ньюкасл" был более решителен, чем мы. Мы не потеряли место в Лиге чемпионов сегодня, у нас были шансы в последних двух встречах. Однако завершить сезон на такой ноте – не очень хорошо для всех членов клуба. Первым, кто должен ответить за результат – должен быть тренер. Я не смог передать игрокам решительность.