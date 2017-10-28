Антони Марсьяль: "Хочу играть, а не сидеть на скамейке"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Антони Марсьяль, который стал автором победного гола в матче 10-го тура чемпионата Англии с "Тоттенхэмом" (1:0), подчеркнул, что главный тренер Жозе Моуринью просил его искать свободное пространство. По словам форварда, "МЮ" было важно победить в этой встрече.

– Моуринью просил меня искать свободные зоны. Я знаю, что Лукаку хорош в игре головой, поэтому открывался под его пас и забил гол, – приводит BBC слова Марсьяля. – Было важно одержать победу, потому что мы уступили в прошлой встрече.

Я хочу играть, а не сидеть на скамейке запасных. Но Рэшфорд тоже находится в хорошей форме, поэтому тренер дает проявить себя каждому из нас.

Напомним, что в текущем сезоне Марсьяль провел в составе "Красных дьяволов" во всех турнирах 14 матчей, забил шесть голов и сделал четыре голевые передачи.