23:31 9 мая | ФУТБОЛ — Англия

Английскому тренеру выдвинут 21 пункт обвинения в педофилии

0
0
0
0
3
 
Барри БЕННЕЛЛ - тренер, насиловавший детей в 1980 - 1990-х годах.В Англии – скандал, связанный с педофилией в футболе. Что происходит?

Бывший тренер детской команды "Крю Александра" Барри Беннелл обвинен по 21 пункту в деле о растлении малолетних. По версии следствия в период с 1983 по 1991 год он был причастен к 41 случаю насилия над юными футболистами. Беннелл ранее заявил о невиновности по 20 пунктам обвинения. 

17 мая он по видеосвязи даст показания по новому 21 пункту обвинений, а 3 июля - по 20 предыдущим.

Ранее Беннелл уже был осужден на два года тюрьмы за сексуальное насилие над юношами. 

Громкий скандал, связанный с педофилией, разразился в английском футболе в ноябре прошлого года. Все началось с того, что футболист Энди Вудворд заявил, что тренер насиловал его 4 года - с 11 до 15 лет. Впоследствии аналогичные признания сделал еще ряд футболистов. 

0
0
0
0
3
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (3)
Войти, чтобы оставить комментарий

баламошка

shpasic я уж было начал переживать за Леонида Викторовича...////////////////////Бугага)))

23:48 9 мая

shpasic

я уж было начал переживать за Леонида Викторовича...

23:44 9 мая

баламошка

В толерантной Европе за это и наградить могут.

23:40 9 мая