Английскому тренеру выдвинут 21 пункт обвинения в педофилии

Бывший тренер детской команды "Крю Александра" Барри Беннелл обвинен по 21 пункту в деле о растлении малолетних. По версии следствия в период с 1983 по 1991 год он был причастен к 41 случаю насилия над юными футболистами. Беннелл ранее заявил о невиновности по 20 пунктам обвинения.

17 мая он по видеосвязи даст показания по новому 21 пункту обвинений, а 3 июля - по 20 предыдущим.

Ранее Беннелл уже был осужден на два года тюрьмы за сексуальное насилие над юношами.

Громкий скандал, связанный с педофилией, разразился в английском футболе в ноябре прошлого года. Все началось с того, что футболист Энди Вудворд заявил, что тренер насиловал его 4 года - с 11 до 15 лет. Впоследствии аналогичные признания сделал еще ряд футболистов.