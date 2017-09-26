Андрей Шевченко: "Мората здорово адаптировался в самом сложном чемпионате мира"

Бывший нападающий "Челси", главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко впечатлен дебютом испанского нападающего Альваро Мораты в составе "синих". Форвард, перешедший в стан лондонцев из "Реала", в 6 турах премьер-лиги забил 6 мячей, отдав 2 голевых передачи.

- Очень впечатлен тем, как Мората освоился в "Челси". Он здорово смотрится в команде, - цитирует Goal Шевченко. - Премьер-лига - самый сложный чемпионат, особенно для нападающийх. В Англии играют в быстрый футбол, физическая готовность там очень важна. Альваро отлично адаптировался.

Напомним, Шевченко выступал за "Челси" с 2006 по 2009 год. В 77 матчах за лондонский клуб он забил 22 мяча.