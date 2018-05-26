Андрей Шевченко: "Милан" был для меня более счастливым периодом, чем "Челси"

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко сказал, что период выступлений за "Милан" был для него более счастливым, чем выступления за "Челси".

- Это было мое взвешенное решение. Я уже много играл в этом клубе ("Милане"), я выиграл много, и для меня было важно понимать дальнейшую свою судьбу. Я решил попробовать новый клуб, новую страну. Мы говорили на эту тему с женой. Игра в "Милане" у меня была довольно длительная. Я начинал в более раннем возрасте, можно сказать, что это пик моей карьеры. В "Челси" я переехал уже игроком более в возрасте, мне было 30 лет, а это где-то уже конечная стадия моей карьеры,- цитирует тренера ZIK. - Конечно, "Милан" был для меня более счастливый период, чем "Челси", но опыт, который я получил в "Челси", для меня тоже очень полезен.

Украинец выступал за "Челси" с 2006 по 2008 год