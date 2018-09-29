Алисон: "Я спокоен по поводу денег, которые за меня заплатили"

Голкипер "Ливерпуля" Алисон сказал, что его не волнует, сколько за него заплатили.

"Ливерпуль" заплатил "Роме" за бразильца 65 миллионов фунтов, став самым дорогим вратарем мира. Однако этим же летом рекорд Алисона был побит. "Челси" заплатил "Атлетику" 71,6 миллиона фунтов за Кепу Аррисабалагу.

- Я знаю, что некоторые люди считают такие суммы сумасшедшими, абсурдными, я понимаю. Но для меня важнее те ожидания, которые на меня возложены,- цитирует Алисона Goal.com. - Я провел лучший сезон в моей карьере, но надеюсь, что этот будет еще лучшим. За это время я побывал самым дорогим вратарем мира, но это продлилось недолго из-за подписания Кепы. Но я спокоен по этому поводу. Требования ко вратарям в мировом футболе все возрастают. Дело не только в технических навыках – они должны владеть еще и лидерскими навыками, а также хорошо коммуницировать, чтобы помогать команде. Я считаю, что всем этим обладаю. Позиция вратаря очень влиятельна, и сейчас это признают. Я этому очень рад. Доволен, что являюсь частью этого.

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