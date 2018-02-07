Алексис Санчес приговорен к 16 месяцам тюремного заключения

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес приговорен испанскими властями к 16 месяцам тюремного заключения, сообщает Goal. По информации источника, чилийский форвард обвиняется в махинациях с уплатой налогов на сумму в 1 миллион евро в период с 2012 по 2013 год, когда он играл в "Барселоне".
Новичок "красных дьяволов" достиг соглашения со следствием, уплатив указанную сумму и необходимые проценты. Несмотря на обвинительный вердикт, он избежит наказания, поскольку это было его первое правонарушение подобного рода, а срок наказания не превышал 2 лет.
Отметим, что Санчес после перехода из "Арсенала" в "МЮ" этой зимой стал одним из самых высокооплачиваемых игроков премьер-лиги. Его недельный оклад в клубе из Манчестера составляет 500 тысяч фунтов (563 тысячи евро).
Напомним, в разное время в уклонении от уплаты налогов обвинялись другие бывшие и действующие игроки каталонцев – Адриану, Хавьер Маскерано и Лионель Месси.
Новоуепинни
Не, в МЮ после Фергюсона реально дураки какие-то рулят, бгг. Моуриньо, шлака Погбу, шлака какого-то Марсиаля за кучу бабла купили. Щас это Санчеса (Санчеса, Карл) за кучу бабла. Этот Санчас реально по уровню раз в 150 меньше стоит, обычное дерево, бгг. Кучу бабла за какой-то шлак на полкоманды с тренером ввалили - а играть не могут, зырить невозможно ))
15:40
Жорик Вартанов
563 тысячи евро в неделю??? в году 52 недели, 52*563,000 = 29 миллионов 276 тысяч евро в год !!!! это чуть меньше чем зарплата Месси) 29 миллионов в год за Санчеса)))))
15:21
Flamenco
Все это беспредел властей! Власти просто отжимают бабло!
15:07
shpasic
Alexsei36, ох, да, какой суровый закон! богатеи-миллионеры выплачивают копейки за свои махинации, а обычные испанцы мало того, что нищие, так ещё и суды к ним не столь благосклонны за гораздо меньшие нарушения.
15:02
shpasic
ну, ловили, и чё? а Шатова не поймали, который 25 миллионов из своего, якобы, кармана выплатил за аренду, хотя потом ему эти миллионы в трёх посылках прислали наличными.
15:01
Alexsei36
нам поучиться у Испанцев, не бояться звездных имен, виновен плати или плати и в тюрьму. наших российских звезд (спортсменов и прочих) также можно привлечь за неуплату налогов, только власть боится, будет большой шум, а наш народ встанет на сторону "нищих" звезд.
15:00
Спартач и че?
Роналду тоже ловили на махинациях
14:57
баламошка
"Его недельный оклад в клубе из Манчестера составляет 500 тысяч фунтов (563 тысячи евро)".//////////Бедолага будет 2 недели бич-пакеты жрать.
14:41
shpasic
повезло, что богатых на первый раз прощают. просто отдал двухнедельную зарплату.
14:35
shpasic
типичный махинатор, как и все барсеножки: Маскерано, Месси, Неймар и т.д.))
14:34