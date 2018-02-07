14:28 | Футбол — Англия

Алексис Санчес приговорен к 16 месяцам тюремного заключения

Алексис САНЧЕС. Фото Lee Smith, REUTERS
Алексис САНЧЕС. Фото Lee Smith, REUTERS
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Нападающий "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес приговорен испанскими властями к 16 месяцам тюремного заключения, сообщает Goal. По информации источника, чилийский форвард обвиняется в махинациях с уплатой налогов на сумму в 1 миллион евро в период с 2012 по 2013 год, когда он играл в "Барселоне".

Новичок "красных дьяволов" достиг соглашения со следствием, уплатив указанную сумму и необходимые проценты. Несмотря на обвинительный вердикт, он избежит наказания, поскольку это было его первое правонарушение подобного рода, а срок наказания не превышал 2 лет.

Отметим, что Санчес после перехода из "Арсенала" в "МЮ" этой зимой стал одним из самых высокооплачиваемых игроков премьер-лиги. Его недельный оклад в клубе из Манчестера составляет 500 тысяч фунтов (563 тысячи евро).

Напомним, в разное время в уклонении от уплаты налогов обвинялись другие бывшие и действующие игроки каталонцев – Адриану, Хавьер Маскерано и Лионель Месси.

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КОММЕНТАРИИ (11)
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Новоуепинни

Не, в МЮ после Фергюсона реально дураки какие-то рулят, бгг. Моуриньо, шлака Погбу, шлака какого-то Марсиаля за кучу бабла купили. Щас это Санчеса (Санчеса, Карл) за кучу бабла. Этот Санчас реально по уровню раз в 150 меньше стоит, обычное дерево, бгг. Кучу бабла за какой-то шлак на полкоманды с тренером ввалили - а играть не могут, зырить невозможно ))

15:40

Жорик Вартанов

563 тысячи евро в неделю??? в году 52 недели, 52*563,000 = 29 миллионов 276 тысяч евро в год !!!! это чуть меньше чем зарплата Месси) 29 миллионов в год за Санчеса)))))

15:21

Flamenco

Все это беспредел властей! Власти просто отжимают бабло!

15:07

shpasic

Alexsei36, ох, да, какой суровый закон! богатеи-миллионеры выплачивают копейки за свои махинации, а обычные испанцы мало того, что нищие, так ещё и суды к ним не столь благосклонны за гораздо меньшие нарушения.

15:02

shpasic

ну, ловили, и чё? а Шатова не поймали, который 25 миллионов из своего, якобы, кармана выплатил за аренду, хотя потом ему эти миллионы в трёх посылках прислали наличными.

15:01

Alexsei36

нам поучиться у Испанцев, не бояться звездных имен, виновен плати или плати и в тюрьму. наших российских звезд (спортсменов и прочих) также можно привлечь за неуплату налогов, только власть боится, будет большой шум, а наш народ встанет на сторону "нищих" звезд.

15:00

Спартач и че?

Роналду тоже ловили на махинациях

14:57

баламошка

"Его недельный оклад в клубе из Манчестера составляет 500 тысяч фунтов (563 тысячи евро)".//////////Бедолага будет 2 недели бич-пакеты жрать.

14:41

shpasic

повезло, что богатых на первый раз прощают. просто отдал двухнедельную зарплату.

14:35

shpasic

типичный махинатор, как и все барсеножки: Маскерано, Месси, Неймар и т.д.))

14:34