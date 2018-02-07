Алексис Санчес приговорен к 16 месяцам тюремного заключения

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес приговорен испанскими властями к 16 месяцам тюремного заключения, сообщает Goal. По информации источника, чилийский форвард обвиняется в махинациях с уплатой налогов на сумму в 1 миллион евро в период с 2012 по 2013 год, когда он играл в "Барселоне".

Новичок "красных дьяволов" достиг соглашения со следствием, уплатив указанную сумму и необходимые проценты. Несмотря на обвинительный вердикт, он избежит наказания, поскольку это было его первое правонарушение подобного рода, а срок наказания не превышал 2 лет.

Отметим, что Санчес после перехода из "Арсенала" в "МЮ" этой зимой стал одним из самых высокооплачиваемых игроков премьер-лиги. Его недельный оклад в клубе из Манчестера составляет 500 тысяч фунтов (563 тысячи евро).

Напомним, в разное время в уклонении от уплаты налогов обвинялись другие бывшие и действующие игроки каталонцев – Адриану, Хавьер Маскерано и Лионель Месси.