Алексис Санчес: "Анри ушел из "Арсенала по той же причине, что и я"

Новичок "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес попрощался с "Арсеналом". О переходе форварда в "МЮ" было официально объявлено сегодня, в обратном направлении проследовал Генрих Мхитарян. По словам Санчеса, он ушел из "Арсенала" по той же причине, по которой это делал бывший капитан лондонцев Тьерри Анри. Саму причину чилиец не указал.

"Хочу поблагодарить весь клубный персонал, врачей, одноклубников, с которыми я пережил множество приятных моментов, и конечно, тех, кто не видит себя на обложках, но без кого все было бы невозможно. Тех, которые готовят для нас еду, заботятся о нас каждый день, чистят бутсы, стригут газон. Спасибо вам за то, что каждый день помогаете прогрессировать. Большое спасибо!

Некоторые бывшие игроки клуба говорили о том, что происходит внутри команды, не зная подробностей, и наносили этим вред. Я могу сказать, что выкладывался на 100 процентов до последнего дня, когда я попросил тренера поставить меня в состав, чтобы отдать команде должное.

Я помню беседу с Анри, легендарным игроком "Арсенала", который ушел из клуба по тем же причинам. Сегодня настала моя очередь.

Спасибо за все, "гуннеры"! Все, чего мы достигли, все хорошие моменты, я хотел бы посвятить фанатам. Спасибо за каждый раз, когда вы пели в мою честь "Алексис Санчес, бэби", - написал Санчес в Инстаграме.