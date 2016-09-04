19:13 | ФУТБОЛ — Англия

Александр Зинченко: "Гвардьола убедил меня перейти в ПСВ"

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Полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко, на правах аренды перешедший в ПСВ, подчеркнул, что главный тренер "горожан" Хосеп Гвардьола убедил его в том, что это верный шаг. Отметим, что Зинченко был заявлен голландским клубом на Лигу чемпионов.

– Главный тренер вызвал меня к себе и спросил, чего я хочу, – приводит psv.newtwerk.to слова Зинченко. – Конечно, я сказал, что хочу остаться в команде. Через три дня он снова вызвал меня к себе. Мы отлично поболтали, и он убедил меня, что аренда для меня будет шагом вперед. Ведь в ПСВ отличный тренер, там я могу играть на уровне Лиги чемпионов. Это очень важно для молодого футболиста, но, конечно, все зависит от меня самого. Если действительно хочешь двигаться вперед, можно развиваться где угодно. Все зависит от силы воли и концентрации.

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