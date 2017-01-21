21:18 21 января | ФУТБОЛ — Англия

Алекс Фергюсон: "Руни заслужил свое место в книгах по истории "Манчестер Юнайтед"

0
0
0

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" сэр Алекс Фергюсон поздравил нападающего Уэйна Руни с рекордом. 31-летний англичанин в матче 22-го тура премьер-лиги со "Стоук Сити" (1:1) забил свой 250-й гол за клуб и стал лучшим бомбардиром в истории "МЮ", побив рекорд Бобби Чарльтона.


– Хочу передать огромные поздравления Уэйну, – цитирует Фергюсона официальный сайт "МЮ". – Забить столько голов и побить рекорд, который держался более 40 лет, – это невероятное достижение. Уэйн заслужил свое место в книгах по истории этого великого клуба. Уверен, что он продолжит в том же духе. Продолжит забивать и выигрывать трофеи.

Хорошая работа, Уэйн. Я жутко за тебя рад. Ты – великий слуга этого клуба. Оставайся им как можно дольше.

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ