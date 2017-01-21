Алекс Фергюсон: "Руни заслужил свое место в книгах по истории "Манчестер Юнайтед"

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" сэр Алекс Фергюсон поздравил нападающего Уэйна Руни с рекордом. 31-летний англичанин в матче 22-го тура премьер-лиги со "Стоук Сити" (1:1) забил свой 250-й гол за клуб и стал лучшим бомбардиром в истории "МЮ", побив рекорд Бобби Чарльтона.



– Хочу передать огромные поздравления Уэйну, – цитирует Фергюсона официальный сайт "МЮ". – Забить столько голов и побить рекорд, который держался более 40 лет, – это невероятное достижение. Уэйн заслужил свое место в книгах по истории этого великого клуба. Уверен, что он продолжит в том же духе. Продолжит забивать и выигрывать трофеи.



Хорошая работа, Уэйн. Я жутко за тебя рад. Ты – великий слуга этого клуба. Оставайся им как можно дольше.