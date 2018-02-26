Алдервейрелд летом может перейти в "Барселону"

Защитник "Тоттенхэма" Тоби Алдервейрелд попал в сферу интересов "Барселоны", сообщает Independent. По информации источника, переход 28-летнего бельгийца в испанский клуб может быть оформлен летом этого года.

Отмечается, что игрок "шпор" не смог договориться с руководством клуба об условиях нового контракта. Действующее соглашение Алдервейрелда с лондонцами рассчитано до лета 2020 года. В соглашении есть пункт, согласно которому после завершения сезона-2018/19 любой клуб может выкупить права на него за 25 миллионов фунтов.

По данным издания, в услугах Алдервейрелда также заинтересован "Манчестер Юнайтед", но боссы "красных дьяволов" не хотят вести переговоров с президентом "Тоттенхэма" Дэниэлом Леви.

Напомним, защитник выступает в "Тоттенхэме" с 2015 года. В этом сезоне он принял участие в 17 матчах, отдав 1 голевую передачу и получив 4 желтых карточки.