Адриэн Силва - о крушении вертолета владельца "Лестера": "Я в шоке"

Полузащитник "Лестера" Адриэн Силва признался, что шокирован крушением вертолета владельца клуба недалеко от стадиона "Кинг Пауэр". Вертолет упал на стоянку около арены.

– Я в шоке, мое сердце разбито, – написал в своем Твиттере Силва. – Какой шокирующий день для клуба.

Ранее сообщалось, что владелец клуба Вишай Шривадданапрабха был в вертолете, а все пассажиры при крушении погибли. Официального подтверждения этой информации не было.

Шривадданапрабха купил "Лестер" в 2010 году. В сезоне-2015/16 клуб сенсационно выиграл чемпионат Англии впервые в истории.