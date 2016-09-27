Абрамович поддержал Конте, пообедав с ним на клубной базе

Владелец "Челси" Роман Абрамович вчера пообедал на клубной базе с главным тренером команды Антонио Конте. Согласно The Times, таким образом Абрамович хотел поддержать итальянского специалиста после двух поражений в чемпионате Англии кряду.

Изначально глава клуба посетил тренировку, которую просмотрел от самого начала и до завершения. После этого Абрамович отправился на обед с Конте. Отмечается, что с футболистами российский бизнесмен разговаривать не стал.