14:54 | ФУТБОЛ — Англия

Абрамович поддержал Конте, пообедав с ним на клубной базе

0
0
0
1

Владелец "Челси" Роман Абрамович вчера пообедал на клубной базе с главным тренером команды Антонио Конте. Согласно The Times, таким образом Абрамович хотел поддержать итальянского специалиста после двух поражений в чемпионате Англии кряду.

Изначально глава клуба посетил тренировку, которую просмотрел от самого начала и до завершения. После этого Абрамович отправился на обед с Конте. Отмечается, что с футболистами российский бизнесмен разговаривать не стал.

0
0
0

Материалы REN-TV

Владимир Путин рассказал, чем занимаются его дочери ...

ФСБ выясняет, как российскому сенатору удалось скрыть судимость...

Александр Лукашенко одобрил вынос российского флага на открытии...

В Сети появилось видео, на котором неонацисты обсуждают кровавый...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

Ботаникум

А потом Абрамыч так же спокойно Антошей и "поужинает"!

15:03

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ