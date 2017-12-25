8 игроков "Манчестер Сити" - в символической сборной первого круга АПЛ

Портал Goal.com составил символическую сборную по итогам 19 туров чемпионата Англии. В команду лучших игроков премьер-лиги вошли 8 игроков "Манчестер Сити", а также по одному представителю "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуля" и "Бернли".

Символическая сборная 1-го круга АПЛ выглядит следующим образом:

Давид Де Хеа ("Манчестер Юнайтед") - Кайл Уокер ("Манчестер Сити"), Николас Отаменди ("Манчестер Сити"), Джеймс Тарковски ("Бернли"), Фабиан Делф ("Манчестер Сити") - Давид Сильва ("Манчестер Сити"), Фернандинью ("Манчестер Сити"), Кевин Де Брейне ("Манчестер Сити") - Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити"), Мохамед Салах ("Ливерпуль"), Лерой Сане ("Манчестер Сити").

Ранее порталом была представлена команда-разочарование первого круга. В нее, в том числе, вошел полузащитник "Манчестер Юнайтед" Генрих Мхитарян.