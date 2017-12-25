00:15 | Футбол — Англия

Мхитарян и Санчес попали в сборную разочарований чемпионата Англии

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Портал Goal.com представил свою версию символической сборной разочарований первого круга чемпионата Англии. В команду попали полузащитник "Манчестер Юнайтед" Генрих Мхитарян и нападающий "Арсенала" Алексис Санчес.

Полностью состав команды выглядит так: Харт ("Вест Хэм"), Уильямс ("Эвертон"), Линделеф ("Манчестер Юнайтед"), Соареш ("Саутгемптон"), Роуз ("Тоттенхэм"), Шелви ("Ньюкасл"), Саншеш ("Суонси"), Бакайоко ("Челси"), Мхитарян ("Манчестер Юнайтед"), Санчес ("Арсенал"), Бентеке ("Кристал Пэлас").

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Нефилим

Сборная РАЗОЧАРОВАНИЙ, которая у нас в чемпе 1 место бы заняла спокойно. Вот настолько разный уровень АПЛ и РФПЛ...

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