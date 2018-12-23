Серхио Рамос: "Свист в мой адрес? Людям следует уважать именитых футболистов"

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос прокомментировал эпизод со свистом в свой адрес во время финального матча клубного ЧМ с "Аль-Айном" (4:1).

Болельщики освистали защитника за то, что он нанес травму форварду "Ливерпуля" Мохамеду Салаху во время финала Лиги чемпионов в конце прошлого сезона.

– Мне была не совсем понятна реакция болельщиков. Людям следует уважать именитых футболистов. Что касается победы, "Реал" хорош во всех соревнованиях. Нашу команду никогда нельзя сбрасывать со счетов, потому что мы всегда готовы к борьбе за все титулы, - приводит слова Рамоса Mundo Deportivo.