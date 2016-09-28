Зоран Тошич: "ЦСКА нужно поднять голову"

Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич после поражения от "Тоттенхэма" (0:1) в домашнем матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов в эфире телеканала "Матч ТВ" подчеркнул, что команде не стоит опускать голову. По словам хавбека, перед этой игрой он не думал о дебюте в составе "Манчестер Юнайтед" в матче против "Тоттенхэма".

– Любой матч с английской командой, должно быть, для вас – особенное событие.

– Любой матч Лиги чемпионов хочется отыграть на самом высоком уровне. Жалко, что сегодня не получилось. Надо думать о следующих играх и готовиться к "Ростову".

– В чем был план на игру?

– Было понятно, что "Тоттенхэм" будет больше владеть мячом. Знали, что будем больше обороняться, пытались создать хорошие моменты на контратаке. Были моменты, но мы не смогли ими воспользоваться. Жаль, что пропустили этот мяч, но надо поднять голову.

– Моменты были в том числе и у вас.

– Жаль, что не смог разобраться лучше – были моменты и в первом тайме, и во второй половине. Забил бы, думаю, результат встречи был бы другим.

– Ваш дебют в "Манчестер Юнайтед" был также против "Тоттенхэма" – были какие-то аналогии?

– Нет, я не думал об этом. Это было очень давно. Сейчас все мысли только о ЦСКА.