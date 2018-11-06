22:17 | Футбол — Лига чемпионов

Жозе Моуринью: "Ювентус" является фаворитом в матче с "МЮ"

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед"  Жозе Моуринью перед матчем 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Ювентуса" заявил, что туринский клуб является фаворитом этого противостояния.

- Завтра нам предстоит сыграть большой матч, - цитирует Моуринью Football Italia. - Хозяева являются фаворитами. Я дружу с главным тренером "Ювентуса" Массимилиано Аллегри. Главное - начать матч хорошо, а затем также его и закончить. Футбол - это 90 минут, поэтому нельзя отдавать сопернику преимущество.

После трех туров "Ювентус" занимает 1-е место в группе H, имея в активе 9 очков. "МЮ" с 4 баллами располагается на второй строчке. 

Ювентус - Манчестер Юнайтед

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