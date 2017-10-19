Жозе Моуринью: "Иногда кажется, что хорошая игра в обороне - чуть ли не преступление"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью после победы над "Бенфикой" (1:0) в матче группового турнира Лиги чемпионов отметил, что на протяжении всей встречи у него не было ощущения, что его команда может пропустить.

– Мы контролировали ситуацию на протяжении всего матча, – цитирует официальный сайт УЕФА Моуринью. – У меня ни разу не возникало ощущения, что мы должны пропустить, ведь в обороне мы тоже действовали очень солидно. Иногда мне начинает казаться, что хорошая игра в обороне – это чуть ли не преступление. Но это не так. Хорошая игра в обороне – это шаг на пути к победе. У нас в активе девять очков, и, по сути, от выхода в плей-офф нас отделяет всего еще один балл. Еще одна победа, и первое место останется за нами. Мы еще сыграем на своем поле два матча, и нам нужна всего одна победа.

Курьезный гол "Манчестер Юнайтед" в ворота "Бенфики". Видео