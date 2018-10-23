Жорди Альба: "Отсутствие Месси - ключевой фактор"

Защитник "Барселоны" Жорди Альба рассказал, как его команда будет обходиться без Лионеля Месси в матче Лиги чемпионов против "Интера".

- Мы хотим остаться на вершине турнирной таблицы в группе, но наши соперники в хорошей форме, тяжело будет их победить. Впрочем, с помощью поддержки болельщиков мы можем взять три очка, - цитирует футболиста официальный сайт УЕФА. - Отсутствие Лео Месси - ключевой фактор. Это игрок, который делает нас лучше. Но мы должны с честью справиться с этой ситуацией. Артур хорошо умеет связывать игровые линии, прекрасно работает с мячом и вообще знает, как играть в футбол. Мы очень довольны тем, как он играет. У него большое будущее в нашей команде.

Матч "Барселона" - "Интер" состоится 24 октября и начнется в 22.00 по московскому времени.

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