Жорди Альба: "Барселона" контролировала матч с "Челси"

Защитник "Барселоны" Жорди Альба после ничьей с "Челси" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:1) отметил, что каталонцы довольны ничьей на выезде. Также он сделал акцент на том, что "синие" - опасный соперник.
- "Барселона" контролировала игру, а ничья дает нам много шансов, - цитирует пресс-служба клуба Альбу. - "Челси" - опасная команда, и мы знали, что они могут реализовать свою единственную атаку.
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