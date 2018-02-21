Жорди Альба: "Барселона" контролировала матч с "Челси"

Защитник "Барселоны" Жорди Альба после ничьей с "Челси" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:1) отметил, что каталонцы довольны ничьей на выезде. Также он сделал акцент на том, что "синие" - опасный соперник.

- "Барселона" контролировала игру, а ничья дает нам много шансов, - цитирует пресс-служба клуба Альбу. - "Челси" - опасная команда, и мы знали, что они могут реализовать свою единственную атаку.