04:38 | Футбол — Лига чемпионов

Жорди Альба: "Барселона" контролировала матч с "Челси"

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Защитник "Барселоны" Жорди Альба после ничьей с "Челси" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:1) отметил, что каталонцы довольны ничьей на выезде. Также он сделал акцент на том, что "синие" - опасный соперник.

- "Барселона" контролировала игру, а ничья дает нам много шансов, - цитирует пресс-служба клуба Альбу. - "Челси" - опасная команда, и мы знали, что они могут реализовать свою единственную атаку.

Челси - Барселона
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 1/8 финала
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КОММЕНТАРИИ (3)
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А я за

В этом матче конкретно Барсе как раз повезло, а два удара в створ и гол на холяву позор для такой команды как Барселона .

11:42

Рога и копыта

Конте - красавчек. Тактически переиграл и контролировал барсу.

07:51

Бегущий человек

Две штанги - это не контроль.

05:30

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