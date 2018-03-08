"Ювентус" вырвал победу у "Тоттенхэма"

"Ювентус" одержал волевую победу над "Тоттенхэмом" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (2:1). Первый тайм завершился в пользу английской команды, однако во второй половине голы аргентинцев Гонсало Игуаина и Пауло Дибалы принесли победу.
Победа позволила туринцам выйти в следующую стадию, так как в первой встрече была зафиксирована ничья (2:2).
Лига чемпионов
1/8 финала
Ответный матч
"Тоттенхэм" (Англия) - "Ювентус" (Италия) - 1:2 (1:0)
Голы: Сон Хын Мин, 39 (1:0). Игуаин, 64 (1:1). Дибала, 67 (1:2).
"Тоттенхэм": Ллорис, Триппьер, Санчес, Фертонген, Дэйвис, Дембеле, Дайер (Ламела, 74), Эриксен, Алли (Льоренте, 86), Кейн, Сон Хын Мин.
"Ювентус": Буффон, Барцальи, Бенатиа (Лихтштайнер, 61), Кьеллини, Сандру, Хедира, Пьянич, Матюиди (Асамоа, 60), Дибала, Игуаин (Стураро, 83), Дуглас Коста.
Предупреждения: Фертонген, 28. Матюиди, 35. Пьянич, 44. Бенатиа, 49. Кьеллини, 53. Алли, 56. Дембеле, 88.
Судья: Марчиняк (Польша).
7 марта. Лондон. Стадион "Уэмбли".
Первый матч - 2:2.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/eurocups/championsleague/2017-2018/playoff/
KGAM
они только Среалом могут делать Ипатово// страдай, путабот !
02:46
Гриня Вознесенский
Италия -Наш)
02:06
Millwall82
Да даже с Эвертоном или Саутгемптоном их не сравнить, по трансферам.
01:44
Millwall82
Ну yids, самая бедная команда из грандов АПЛ, не тратит столько денег, как например Арсенал. Покетино молодец, максимум из клуба черпает.
01:43
Pablo_75
Millwall82 Тоже самое ТэСэЖэ, ну никакой этот "Жилищник" с Реалом был. __________________ Жилищник действительно проиграл. Один момент за весь матч, а так просто подходят к штрафной и не знают что делать. А Тоттенхэм сегодня создал очень много, только реализация подвела.
01:28
Millwall82
Тоже самое ТэСэЖэ, ну никакой этот "Жилищник" с Реалом был.
01:24
Millwall82
Да ладно, Жуве как и Баварка, страдают лишь одним. отсутствием конкуренции, скупая свои лиги, в прямом и переносном смысле.
01:22
Ilya11
емен Команда которая седьмой раз подряд выигрывает чемпионат Италии с превеликим трудом проходит Тоттенхем который у себя в Англии в тройку то не попадает , при этом крутой суперклуб проводит 80 % времени в обороне/// Этот крутой суперклуб не проводит время в обороне. Он там живет. Результаты смотри в таблицах.
01:13
Flamenco
Ювентус молодцы! Тоттенхэм днище, они только Среалом могут делать Ипатово!
01:13
Ilya11
adramelk Вот теперь хочеться чтобы Ман сити попало на Ювентус и надрала бы им задницу!!!!/// Это отменит достижения Юве, вообще и два финала за три последних года, в частности? Я понимаю, что вам ХОЧЕТЬСЯ может даже и получится. А пока напомню название статьи в СЭ в апреле 2003 года, после полуфинала Юве - Реал: "У инопланетян нет шансов против землян"
01:11
Millwall82
АПЛ только на клубах вроде Сраптака умеет отыгрываться, при том крупно. Но Спартак не вся ЛЧ,
01:10
Millwall82
фанат*
01:08
Millwall82
Да ладно, любой клуб Ла Лиги или Баварка, порвет эту накаченную деньгами АПЛку, в два счета (фаната исконно британского футбола).
01:07
Slim Taller
Вот так за пять минут Тоттенхем просрал выигранную игру.
01:07
higagy
Гаттузо Крут!!!!!!#!,,, к несчастью, ты прав
01:06
емен
Буффон если хочет выиграть лигу должен сменить клуб.
01:03
zoostation
Pablo_75 Гаттузо Крут!!!!!!#! Ну и в заключении: апл=ДНО! Факт. ____________ Флагман АПЛ вынесет этот Юве не заметив.///Не скажи. МС может только против открытых команд забивать по 5-6 банок, с закрытыми всем играть труднее. Так что если МС и пройдёт Юве, то только в упорнейшей борьбе. Но я бы в этой паре поставил на Юве)
01:03
Гаттузо Крут!!!!!!#!
higagy /////Просто для отписавшихся ниже шахматы- это игра в Чапаева, бац ,бац, зато доска-то шахматная.
01:01
емен
Команда которая седьмой раз подряд выигрывает чемпионат Италии с превеликим трудом проходит Тоттенхем который у себя в Англии в тройку то не попадает , при этом крутой суперклуб проводит 80 % времени в обороне.
01:01
Pablo_75
higagy Комментаторам внизу: эх, дети, и вы поймете когда-нибудь, что футбол, как шахматы. Почитайте об Эленио Эррере _______________ Бывают команды, которые могут нафиг снести любые "шахматы". Милан с ван Бастеном и Гуллитом, Реал в самом начале нулевых, Барса лет пять назад...
01:00
vivalaliberta!
Юва тупо отскочила )..Тотенхэм, как неопытный боксёр, просто не дожал старый милый ювентус
01:00
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Pablo_75 /////Когда будут бить ,будешь плакать! Пока рано.
00:59
Fibonacci
Юве опять в финале, Реал только может остановить.
00:58
PallMall
Игра пенсионеров с подростками.
00:58
higagy
Комментаторам внизу: эх, дети, и вы поймете когда-нибудь, что футбол, как шахматы. Почитайте об Эленио Эррере
00:57
adramelk
Вот теперь хочеться чтобы Ман сити попало на Ювентус и надрала бы им задницу!!!!
00:57
kauperwood37
юве в своем стиле, а наглосаксы пусть саксют
00:57
Pablo_75
Гаттузо Крут!!!!!!#! Ну и в заключении: апл=ДНО! Факт. ____________ Флагман АПЛ вынесет этот Юве не заметив.
00:56
емен
Возили макаронников оба матча , а они все равно пролезли в следующий раунд ! Жаль Тоттенхем - симпатичная команда. А Ювентус один хрен не выиграет лигу ни в этом, ни в следующем году ,пока их потолок это чемпионат Италии в котором сейчас нет суперкоманд .
00:56
vivalaliberta!
Гаттузо Крут!!!!!!#! Ну и в заключении: апл=ДНО! Факт._____________с праздником !)
00:56