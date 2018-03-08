"Ювентус" вырвал победу у "Тоттенхэма"

"Ювентус" одержал волевую победу над "Тоттенхэмом" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (2:1). Первый тайм завершился в пользу английской команды, однако во второй половине голы аргентинцев Гонсало Игуаина и Пауло Дибалы принесли победу.

Победа позволила туринцам выйти в следующую стадию, так как в первой встрече была зафиксирована ничья (2:2).

Лига чемпионов

1/8 финала

Ответный матч

"Тоттенхэм" (Англия) - "Ювентус" (Италия) - 1:2 (1:0)

Голы: Сон Хын Мин, 39 (1:0). Игуаин, 64 (1:1). Дибала, 67 (1:2).

"Тоттенхэм": Ллорис, Триппьер, Санчес, Фертонген, Дэйвис, Дембеле, Дайер (Ламела, 74), Эриксен, Алли (Льоренте, 86), Кейн, Сон Хын Мин.

"Ювентус": Буффон, Барцальи, Бенатиа (Лихтштайнер, 61), Кьеллини, Сандру, Хедира, Пьянич, Матюиди (Асамоа, 60), Дибала, Игуаин (Стураро, 83), Дуглас Коста.

Предупреждения: Фертонген, 28. Матюиди, 35. Пьянич, 44. Бенатиа, 49. Кьеллини, 53. Алли, 56. Дембеле, 88.

Судья: Марчиняк (Польша).

7 марта. Лондон. Стадион "Уэмбли".

Первый матч - 2:2.