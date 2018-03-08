00:37 | Футбол — Лига чемпионов

"Ювентус" вырвал победу у "Тоттенхэма"

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"Ювентус" одержал волевую победу над "Тоттенхэмом" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (2:1). Первый тайм завершился в пользу английской команды, однако во второй половине голы аргентинцев Гонсало Игуаина и Пауло Дибалы принесли победу.

Победа позволила туринцам выйти в следующую стадию, так как в первой встрече была зафиксирована ничья (2:2).

Лига чемпионов

1/8 финала

Ответный матч

"Тоттенхэм" (Англия) - "Ювентус" (Италия) - 1:2 (1:0)

Голы: Сон Хын Мин, 39 (1:0). Игуаин, 64 (1:1). Дибала, 67 (1:2). 

"Тоттенхэм": Ллорис, Триппьер, Санчес, Фертонген, Дэйвис, Дембеле, Дайер (Ламела, 74), Эриксен, Алли (Льоренте, 86), Кейн, Сон Хын Мин.

"Ювентус": Буффон, Барцальи, Бенатиа (Лихтштайнер, 61), Кьеллини, Сандру, Хедира, Пьянич, Матюиди (Асамоа, 60), Дибала, Игуаин (Стураро, 83), Дуглас Коста.

Предупреждения: Фертонген, 28. Матюиди, 35. Пьянич, 44. Бенатиа, 49. Кьеллини, 53. Алли, 56. Дембеле, 88. 

Судья: Марчиняк (Польша).

7 марта. Лондон. Стадион "Уэмбли".

Первый матч - 2:2.

Тоттенхэм Хотспур - Ювентус

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/eurocups/championsleague/2017-2018/playoff/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 1/8 финала
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (55)
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KGAM

они только Среалом могут делать Ипатово// страдай, путабот !

02:46

Гриня Вознесенский

Италия -Наш)

02:06

Millwall82

Да даже с Эвертоном или Саутгемптоном их не сравнить, по трансферам.

01:44

Millwall82

Ну yids, самая бедная команда из грандов АПЛ, не тратит столько денег, как например Арсенал. Покетино молодец, максимум из клуба черпает.

01:43

Pablo_75

Millwall82 Тоже самое ТэСэЖэ, ну никакой этот "Жилищник" с Реалом был. __________________ Жилищник действительно проиграл. Один момент за весь матч, а так просто подходят к штрафной и не знают что делать. А Тоттенхэм сегодня создал очень много, только реализация подвела.

01:28

Millwall82

Тоже самое ТэСэЖэ, ну никакой этот "Жилищник" с Реалом был.

01:24

Millwall82

Да ладно, Жуве как и Баварка, страдают лишь одним. отсутствием конкуренции, скупая свои лиги, в прямом и переносном смысле.

01:22

Ilya11

емен Команда которая седьмой раз подряд выигрывает чемпионат Италии с превеликим трудом проходит Тоттенхем который у себя в Англии в тройку то не попадает , при этом крутой суперклуб проводит 80 % времени в обороне/// Этот крутой суперклуб не проводит время в обороне. Он там живет. Результаты смотри в таблицах.

01:13

Flamenco

Ювентус молодцы! Тоттенхэм днище, они только Среалом могут делать Ипатово!

01:13

Ilya11

adramelk Вот теперь хочеться чтобы Ман сити попало на Ювентус и надрала бы им задницу!!!!/// Это отменит достижения Юве, вообще и два финала за три последних года, в частности? Я понимаю, что вам ХОЧЕТЬСЯ может даже и получится. А пока напомню название статьи в СЭ в апреле 2003 года, после полуфинала Юве - Реал: "У инопланетян нет шансов против землян"

01:11

Millwall82

АПЛ только на клубах вроде Сраптака умеет отыгрываться, при том крупно. Но Спартак не вся ЛЧ,

01:10

Millwall82

фанат*

01:08

Millwall82

Да ладно, любой клуб Ла Лиги или Баварка, порвет эту накаченную деньгами АПЛку, в два счета (фаната исконно британского футбола).

01:07

Slim Taller

Вот так за пять минут Тоттенхем просрал выигранную игру.

01:07

higagy

Гаттузо Крут!!!!!!#!,,, к несчастью, ты прав

01:06

емен

Буффон если хочет выиграть лигу должен сменить клуб.

01:03

zoostation

Pablo_75 Гаттузо Крут!!!!!!#! Ну и в заключении: апл=ДНО! Факт. ____________ Флагман АПЛ вынесет этот Юве не заметив.///Не скажи. МС может только против открытых команд забивать по 5-6 банок, с закрытыми всем играть труднее. Так что если МС и пройдёт Юве, то только в упорнейшей борьбе. Но я бы в этой паре поставил на Юве)

01:03

Гаттузо Крут!!!!!!#!

higagy /////Просто для отписавшихся ниже шахматы- это игра в Чапаева, бац ,бац, зато доска-то шахматная.

01:01

емен

Команда которая седьмой раз подряд выигрывает чемпионат Италии с превеликим трудом проходит Тоттенхем который у себя в Англии в тройку то не попадает , при этом крутой суперклуб проводит 80 % времени в обороне.

01:01

Pablo_75

higagy Комментаторам внизу: эх, дети, и вы поймете когда-нибудь, что футбол, как шахматы. Почитайте об Эленио Эррере _______________ Бывают команды, которые могут нафиг снести любые "шахматы". Милан с ван Бастеном и Гуллитом, Реал в самом начале нулевых, Барса лет пять назад...

01:00

vivalaliberta!

Юва тупо отскочила )..Тотенхэм, как неопытный боксёр, просто не дожал старый милый ювентус

01:00

Гаттузо Крут!!!!!!#!

Pablo_75 /////Когда будут бить ,будешь плакать! Пока рано.

00:59

Fibonacci

Юве опять в финале, Реал только может остановить.

00:58

PallMall

Игра пенсионеров с подростками.

00:58

higagy

Комментаторам внизу: эх, дети, и вы поймете когда-нибудь, что футбол, как шахматы. Почитайте об Эленио Эррере

00:57

adramelk

Вот теперь хочеться чтобы Ман сити попало на Ювентус и надрала бы им задницу!!!!

00:57

kauperwood37

юве в своем стиле, а наглосаксы пусть саксют

00:57

Pablo_75

Гаттузо Крут!!!!!!#! Ну и в заключении: апл=ДНО! Факт. ____________ Флагман АПЛ вынесет этот Юве не заметив.

00:56

емен

Возили макаронников оба матча , а они все равно пролезли в следующий раунд ! Жаль Тоттенхем - симпатичная команда. А Ювентус один хрен не выиграет лигу ни в этом, ни в следующем году ,пока их потолок это чемпионат Италии в котором сейчас нет суперкоманд .

00:56

vivalaliberta!

Гаттузо Крут!!!!!!#! Ну и в заключении: апл=ДНО! Факт._____________с праздником !)

00:56

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