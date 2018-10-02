"Ювентус" разгромил "Янг Бойз" благодаря хет-трику Дибалы

"Ювентус" обыграл "Янг Бойз" в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов - 3:0. Хет-трик оформил нападающий Пауло Дибала.

На 78-й минуте встречи гости остались в меньшинстве - российский арбитр Сергей Карасев удалил защитника Мохамеда Камару, который получил две желтых карточки за три минуты.

Туринский клуб одержал вторую подряд победу на групповой стадии. В предыдущем матче "бьянконери" обыграли "Валенсию" (2:0).

Лига чемпионов

Группа H

"Ювентус" (Италия) - "Янг Бойз" (Швейцария) - 3:0 (2:0)

Голы: Дибала, 5 (1:0). Дибала, 33 (2:0). Дибала, 69 (3:0).

"Ювентус" (Италия): Щенсны, Барцальи, Бонуччи, Бенатиа, Куадрадо, Пьянич (Хедира, 70), Матюиди (Эмре Джан, 46), Бернардески, Сандру, Дибала, Манджукич (Кин, 78).

"Янг Бойз" (Швейцария): фон Балльмоос, Шик, Камара, фон Берген, Бенито, Фасснахт (Ассале, 71), Саного (Лаупер, 46), Соу, Бертоне, Сулеймани (Нгамале, 71), Оаро.

Предупреждения: Бертоне, 24. Саного, 41. Камара, 75.

Удаление: Камара, 78.

Судья: Карасев (Россия).

02 октября. Турин. Стадион "Ювентус".

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