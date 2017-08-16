Юрис Лайзанс: "Игра была ничейная, но повезло ЦСКА"

Бывший полузащитник ЦСКА Юрис Лайзанс после первого матча 4-го отборочного раунда с "Янг Бойз" отметил, что армейцы сыграли надежно в обороне. По его словам, игра была ничейная, но ЦСКА повезло.

– Не показалось, что ЦСКА выглядел немного уставшим после игры со “Спартаком”?

– Мне так не показалось. Играли так, как они играют все последние встречи. Возможно, впереди не все получалось. Не хватало последнего паса, завершающего удара. А в обороне сыграли грамотно, надежно. Подходы у швейцарцев были, а как таковых моментов нет. Игра была ничейная, но повезло армейцам.

– Автогол – прекрасный подарок для ЦСКА?

– Конечно. Но так бывает. Хотя изначально "Янг Бойз" не казался такой непроходимой командой. Но ЦСКА еще не в самом оптимальном состоянии, пока не могут показать той игры, которую хотят. (Павел ГУРЕВИЧ)