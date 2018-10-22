Юрген Клопп сравнил "Ливерпуль" с "собакой без ее любимой игрушки"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп в преддверии 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Црвены Звезды" сравнил свою команду с собакой, у которой отняли ее любимую игрушку, сообщает Mirror.

– В прошлом году мы играли с большой самоотдачей, использовали высокий прессинг, – приводит слова Клоппа Mirror. – Потом случались моменты, когда команда не играла футбол, она просто останавливалась. Необходимо менять сознание футболистов. Это можно сравнить с собакой. Например, если ты выкидываешь ее любимую игрушку, то она думает, что ей не нужна эта, она хочет играть с другой. Для нее важен процесс игры с игрушкой. Нечто похожее я хочу видеть у "Ливерпуля".

"Ливерпуль" – "Црвена Звезда" пройдет в среду на стадионе "Энфилд" в 22.00 (мск).