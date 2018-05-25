Юрген Клопп: "Смешно, что в финал Лиги чемпионов вышли два профана в тактике"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп перед финалом Лиги чемпионов против "Реала" в шутку назвал себя и Зинедина Зидана профанами в тактике. Он подчеркнул, что французский специалист выстроил свою команду как швейцарские часы, передает из Киева спецкор "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ.

- Пять лет назад у вас был финал на "Уэмбли". В чем сейчас разница лично для вас?

- Финал Лиги чемпионов – это один шанс на всю жизнь, так я его воспринимаю. Мне выпал второй. Тогда мы здорово сыграли, не было стыдно. И я не знал, будет ли у меня еще раз такая возможность. Спасибо парням, они подарили мне этот шанс. Они заслужили быть здесь. Горжусь ими

- А всех ли вы привезли в Киев, кого хотели?

- Всех, да.

- Многие говорят, что Зинедин Зидан не очень силен в тактике. Что вы думаете об этом? В чем его сила?

- Те, кто думает, что Зидан слаб в тактике, то же самое говорят обо мне. Смешно, что в финал вышли два профана в тактике. Для меня Зидан – один из самых крутых игроков в истории. Теперь я выступаю против него как тренера, это круто. Команда у него работает как швейцарские часы. Будет интересно. Мы, конечно, разные, но оба здесь.