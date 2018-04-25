Юрген Клопп: "Салах - топ-игрок, но его пока нельзя назвать лучшим в мире"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что Мохамед Салах является игроком высочайшего уровня, но, возможно, его пока рано называть лучшим игроком мира. Салах забил два мяча и отдал две голевые передачи в первом полуфинале Лиги чемпионов против "Ромы" (5:2).

– Салах – игрок мирового уровня. Но для того, чтобы считаться сильнейшим в мире, возможно, надо действовать на таком уровне более длительный отрезок времени, – цитирует BBC Клоппа. – Оба его мяча сегодня были прекрасными. Сейчас он в невероятной форме. Мы очень рады, что у нас есть такой игрок!