06:28 | Футбол — Лига чемпионов

Юрген Клопп: "Салах - топ-игрок, но его пока нельзя назвать лучшим в мире"


Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что Мохамед Салах является игроком высочайшего уровня, но, возможно, его пока рано называть лучшим игроком мира. Салах забил два мяча и отдал две голевые передачи в первом полуфинале Лиги чемпионов против "Ромы" (5:2).

– Салах – игрок мирового уровня. Но для того, чтобы считаться сильнейшим в мире, возможно, надо действовать на таком уровне более длительный отрезок времени, – цитирует BBC Клоппа. – Оба его мяча сегодня были прекрасными. Сейчас он в невероятной форме. Мы очень рады, что у нас есть такой игрок!

Ливерпуль - Рома

 

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 1/2 финала
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