Юрген Клопп: "ПСЖ" поступил умно, пригласив Тухеля"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп перед матчем с "ПСЖ" в Лиге чемпионов похвалил своего коллегу и соотечественника Томаса Тухеля, возглавляющего парижский клуб.

- Прекрасно понимаем, какая у них сильная команда, но собираемся играть на победу и взять верх. Тут больше особо нечего сказать. Мы играем на "Энфилде", и это может быть серьезным преимуществом. Попробуем его использовать, - цитирует немца официальный сайт УЕФА. - Томас Тухель - превосходный тренер. Думаю, "ПСЖ" поступил умно, когда подписал с ним контракт. Когда в команде много индивидуально сильных игроков, нужен тренер, который смог бы научить их командной игре. Он в этом деле один из лучших специалистов, которых я знаю. Это делает нашу задачу еще сложнее. Это футбол. Он всегда предоставляет возможность подтянуться к сопернику, чтобы затем можно было его обыграть. Как раз это мы и должны постараться сделать. Нельзя только защищаться или только атаковать. Нужно соблюдать баланс. Мне везло - я тренировал команды, в которых был правильный баланс между мастерством и психологией.

Матч "Ливерпуль" - "ПСЖ" состоится 18 сентября и начнется в 22.00 по московскому времени.

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