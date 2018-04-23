Юрген Клопп: "Не думаю, что в Италии кто-то захочет со мной работать. Я могу только заказать в ресторане спагетти"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп в преддверии первого матча полуфинала Лиги чемпионов против "Ромы" отметил, что обе команды заслужили играть в полуфинале. Специалист также добавил, что у него много общего с Эусебио Ди Франческо.

– Эусебио Ди Франческо, как и я, начинал в командах поскромнее, так что здесь у нас много общего, – цитирует пресс-служба УЕФА Клоппа. – Его команды хорошо организованы, что мне по душе. Есть некоторые сходства, но они мою задачу не облегчат. Не думаю, что какой-то итальянский клуб захочет со мной когда-нибудь работать. Я могу только заказать в ресторане спагетти, больше ничего.

Обе команды заслужили играть в полуфинале. Мне пришлось обойти "Манчестер Сити", а "Рома", как мне кто-то сказал, обыграла "Барселону". Я не думал, что это возможно, однако с "Сити" мы добились примерного того же. У нас у обоих есть серьезнейшие соперники в чемпионате, но это не имеет значения. Главное – это показывать свою лучшую игру, а не пытаться быть лучшим в таблице. Лига чемпионов – это еще один, совершенно другой, турнир. У обеих команд есть шанс выйти в финал, и это все что мне нужно. Это возможно, а потому надо сделать все, чтобы достичь этого. Я был удивлен, что "Рома" сумела отыграться после первого матча с "Барселоной", но мне понравилось то, что они сделали. В последней игре они сделали семь или восемь перестановок и все равно одержали комфортную победу. У них множество вариантов.

Для "Ромы" полуфинал – особенное достижение, как и для нас. Это значит, что мы не привыкли пробиваться так далеко, но это даже хорошо. Ажиотаж будет что надо, и надеюсь, вы увидите это на поле. Наши болельщики умеют создавать одну из самых незабываемых атмосфер в мире футбола. Это может быть еще круче, чем было против "Ман Сити", давайте попробуем. Это очень особенные моменты, и если вы не способны наслаждаться этим, то с вами что-то не так.

Напомним, что матч "Ливерпуль" - "Рома" состоится завтра, 24 апреля, и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую-онлайн трансляцию встречи.